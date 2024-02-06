وصول 40 ألف طن من الرز التايلندي المستورد إلى الموانئ العراقية

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التجارة، يوم الثلاثاء، وصول الباخرة (CETUS BOWHEAD ) المحملة بكمية ( 40,000) طن من مادة الرز المستورد لصالح السلة الغذائية.

‏وقالت مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية لمى هاشم الموسوي في بيان اليوم، ان الباخرة وصلت الى منطقة الادلاء في ميناء ام قصر وهي محملة بمادة الرز التايلندي المنشأ لتجهيزه ضمن السلة الغذائية .

وأوضحت ان فريقا من فاحصي المختبر في قسم السيطرة النوعية في الشركة استقلوا سطح الباخرة فور وصولها لسحب نماذج الرز بغية إجراء الفحص الأولي ومن ثم ارسال النماذج الى مختبر قسم السيطرة النوعية المركزي العائد للشركة في بغداد لاستكمال بقية الفحوصات لبيان صلاحيته للاستهلاك البشري قبل اطلاق عمليات تجهيزه للوكلاء.

وأكدت أنه حال ظهور نتائج الفحص المختبري سيتم تفريغ الكميات ومناقلتها مع إعداد خطة تسويقية لتوزيعها على محافظات البلاد.

واعتمد العراق نظام البطاقة التموينية عقب صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 661 الصادر بتاريخ 6 أغسطس/ آب 1990 القاضي بفرض حصار اقتصادي على البلاد جراء غزو نظام صدام حسين للكويت.

ومرت البطاقة التموينية بمراحل مختلفة بين ازدهار وتعدد انواع مفرداتها بعد اتفاق الامم المتحدة مع العراق ما يسمى النفط مقابل الغذاء والدواء في نهاية عام 1996، وتقليص المفردات وتراجع انواعها وتباطؤ فترات توزيعها بانتهاء الاتفاق وسقوط نظام صدام حسين في العام 2003.