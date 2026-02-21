وصول ناقلة جديدة.. سوريا تكثف استيراد الغاز لمواجهة نقص الإمدادات

شفق نيوز- دمشق

أعلنت الشركة السورية للبترول (SPC)، يوم السبت، وصول ناقلة غاز جديدة إلى البلاد وذلك ضمن إجراءات إسعافية وعاجلة تهدف إلى سد احتياجات السوق المحلية من المادة.

وذكر مدير إدارة الاتصال المؤسساتي في الشركة، صفوان شيخ أحمد، لوكالة شفق نيوز، أن "ناقلة الغاز GAS HUSKY وصلت اليوم محملة بنحو مليونين و797 ألف طن متري، لتكون الناقلة الرابعة التي تصل إلى البلاد منذ بداية أسبوع أزمة نقص الغاز المنزلي".

وأوضح أحمد، أن "التوريدات لا تقتصر على النقل البحري، إذ يتم رفد السوق يومياً بنحو 350 طناً من الغاز عبر النقل البري من الأردن، وذلك ضمن إجراءات إسعافية وعاجلة تهدف إلى سد احتياجات السوق المحلية، التي تقدر وسطياً بنحو 170 ألف أسطوانة يومياً، في ظل ارتفاع ملحوظ بالطلب خلال الفترة الأخيرة".

وأشار إلى أن "إمدادات الغاز مستمرة حتى تحقيق الاكتفاء، مضيفاً أن المؤشرات - وفق المتابعة - تدل على أن السوق قد يشهد حالة من الاستقرار بين يومي الاثنين والثلاثاء كحد أقصى".

وبين أن "الشركة السورية للبترول وضعت عدة خطط لتفادي تكرار أزمات النقص مستقبلاً، أبرزها التعاقد مع شركات متخصصة لتأهيل المصب النفطي بما يسهل عمليات تفريغ النواقل في مختلف الظروف الجوية، وإنشاء خزانات إضافية لتعزيز المخزون الاستراتيجي من مادة الغاز المنزلي (LPG)، إضافة للسعي لإعادة تأهيل حقول الغاز السورية، وفي مقدمتها حقل كونوكو، باعتبار تشغيله خطوة أساسية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي".

وأكد أحمد، أن "عودة الإنتاج المحلي من شأنها أن تسهم في استقرار السوق وانخفاض الأسعار"، مشيراً إلى أن "تحقيق ذلك يتطلب بعض الوقت إلى حين الوصول إلى الاستقرار الكامل في قطاع الغاز".