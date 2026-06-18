وصول شحنة بنزين جديدة.. ناقلة عملاقة تبدأ تفريغ حمولتها في ميناء خور الزبير بالبصرة

شفق نيوز - البصرة

أفاد مصدر مسؤول في الشركة العامة لموانئ العراق، اليوم الخميس، ببدء الإجراءات الفنية لتفريغ ناقلة نفطية عملاقة محملة بشحنة كبيرة من وقود البنزين المستورد لحساب شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، وذلك على أرصفة ميناء خور الزبير بمحافظة البصرة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن الناقلة التي تحمل اسم "NAVIG8 MONTIEL" والموردة من قبل شركة "ADNOC GLOBAL TRADING"، أرست في الميناء للمباشرة بتفريغ حمولتها البالغة حوالي (37,500) طن.

وأضاف المصدر، أن عمليات التفريغ تجري على الرصيف رقم 3 في ميناء خور الزبير، مشيراً إلى أن الكوادر الفنية والمختبرية بدأت بالفعل إجراء الفحوصات اللازمة للمنتج لمطابقته مع المواصفات القياسية المعتمدة بموجب العقد الرسمي الصادر عن وزارة النفط، قبل إطلاق الكميات وضخها عبر شبكة خطوط الأنابيب النفطية لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي.