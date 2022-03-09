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وزير: تركيا لا تعتزم وقف مشترياتها من النفط الروسي

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-09T04:32:35+0000
وزير: تركيا لا تعتزم وقف مشترياتها من النفط الروسي

شفق نيوز/ قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار إن أنقرة ستواصل شراء النفط الروسي وتأمل في رفع العقوبات عن إيران، مما يجلب إمدادات إضافية لتلبية الطلب العالمي.

فرض الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الثلاثاء حظرا فوريا على واردات النفط والطاقة الروسية الأخرى وقالت بريطانيا إنها ستوقف واردات النفط الروسية تدريجيا حتى نهاية عام 2022. 

وأضاف في تصريحات على هامش مؤتمر سيراويك للطاقة إن تركيا تعتمد على روسيا في 45 في المئة من طلبها على الغاز الطبيعي و17 في المئة من النفط و40 في المئة من البنزين.

وقال "العالم بحاجة لمزيد من النفط... يجب أن يأتي من مكان ما، من الولايات المتحدة.. من فنزويلا.. من إيران.. المملكة العربية السعودية، أو من أي مكان نريده".

ومضى يقول إن تركيا لا يمكنها بسهولة أن تعوض إمداداتها النفطية الروسية من أماكن أخرى، مضيفا أنها "مورد قديم موثوق به".

وسبق أن استوردت تركيا نحو 200 ألف برميل يوميا من الخام الإيراني قبل أن تقرر واشنطن في 2018 انسحابها من الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 وعاودت فرض عقوبات على طهران.

وقال بيرقدار "فجأة نزلنا إلى الصفر (توقف الإمدادات من إيران)... والآن لا يمكن أن يكون لدينا اضطراب آخر في الإمدادات، هذه المرة في روسيا".

وتأمل تركيا أن تتوصل واشنطن وطهران إلى اتفاق قريبا يعيد إيران إلى الامتثال للاتفاق النووي لعام 2015. ويجري البلدان محادثات منذ ما يقرب من عام لاستعادة الاتفاق الذي رفع العقوبات عن إيران.

وقال بيرقدار "آمل أن تُحل هذه القضية الإيرانية قريبا".

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