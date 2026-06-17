وزير المالية يوعز بصرف مستحقات مقاولي 5 محافظات

شفق نيوز- بغداد

أوعز وزير المالية فالح الساري، يوم الأربعاء، بصرف مستحقات مقاولي محافظات البصرة والديوانية والنجف وبابل وميسان، ضمن الوجبة الاولى من المستحقات المالية.

وقال رئيس اتحاد المقاولين العراقيين والعرب، علي فاخر السنافي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "اعتماد آلية الصرف على شكل وجبات متتالية ومنتظمة يساهم في تسوية ملف المستحقات بصورة تدريجية، ويعزز من استقرار عمل شركات المقاولات في مختلف المحافظات".

وأضاف أن "توجيه وزير المالية جاء خلال اللقاء الذي جمعهما اليوم"، مبيناً أن "إطلاق هذه المستحقات يمثل خطوة مهمة في مسار معالجة المستحقات المالية المتأخرة للمقاولين".

يذكر أن رئيس اتحاد المقاولين العراقيين والعرب، قد أكد، مطلع الشهر الجاري، أن رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، وعد بصرف تريليون دينار من مستحقات المقاولين المتأخرة كدفعة أولى.