وزير المالية العراقي يؤيد تعويم العملة

شفق نيوز/ اكد وزير المالية علي عبد الامير علاوي يوم الخميس انه يؤيد تعويم العملة بصورة مرنة.

وقال علاوي في رد على سؤال وكالة شفق نيوز ان "العملة العراقية معومة الا ان البنك المركزي يتدخل بين الحين والاخر حتى يضعها ضمن شريط معين مثلا زائد ناقص 5 بالمئة".

واضاف، "بالنسبة لي شخصيا افضل نوع من التعويم به مرونة بالتسعيرة لكي لا يكون السعر مقدسا مثلما كان سابقا عندما تدخل في ذهنية الناس بدون تغيير، وبالتالي تتراكم المشاكل الاقتصادية وتنفجر".

وتابع وزير المالية بالقول، "يجب ان يكون هناك نوع من المرونة؛ ليست المرونة التي تفقد بها السيطرة عليها وانما المرونة التي تثبت السعر ووضع مجال 2 الى 3 بالمئة للطرفين".

ولفت علاوي الى ان "البنك المركزي سياسته الحفاظ على هذا السعر ويضع الثغرة ما بين سعر الرسمي والسوق بمستوى مقبول"، مشيرا الى انه "اثبت ايضا بان استقرار سعر الصرف مهم الا في حالة وجود مؤشرات اقتصادية تدفعك نحو التغيير" .

وتعويم العملة هو تحرير سعر صرف العملة بشكل كامل او جزئي بحيث لا تتدخل الحكومة او المصرف المركزي في تحديده بشكل مباشر وانما يتم افرازه تلقائيا في سوق العملات من خلال الية العرض والطلب التي تسمح بتحديد سعر الصرف العملة الوطنية مقابل العملات الاجنبية.