واردات أمريكا النفطية من أوبك تتجاوز 36 مليون برميل في شهر

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت إدارة الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن واردات الولايات المتحدة النفطية من دول منظمة أوبك بلغت أكثر من 36 مليون برميل في يونيو/حزيران 2025، فيما احتل العراق المركز الثالث في قائمة الموردين.

وقالت الإدارة في إحصائية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن إجمالي واردات الولايات المتحدة من النفط خلال الشهر بلغ 238.523 مليون برميل، منها 36.865 مليون برميل من دول أوبك.

وبينت الإحصائية أن أكثر الدول المصدرة للولايات المتحدة داخل أوبك كانت السعودية، بإجمالي 11.848 مليون برميل، تلتها نيجيريا بـ8.465 ملايين برميل.

وأضافت أن العراق احتل المركز الثالث بواردات بلغت 8.262 مليون برميل، منها 6.307 ملايين برميل نفط خام و1.955 مليون برميل منتجات نفطية من زيوت غير مكثفة.

وأشارت الإحصائية إلى أن ليبيا جاءت رابعة بواردات بلغت 2.742 مليون برميل، تلتها الجزائر خامساً بـ1.693 مليون برميل، فيما كانت الإمارات أقل الدول تصديراً للولايات المتحدة من النفط الخام في أوبك بمعدل 69 ألف برميل.