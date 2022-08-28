هيئة استثمار الأنبار: غالبية المستثمرين من أبناء إقليم كوردستان ومقبلون على قفزة

شفق نيوز/ أفاد رئيس هيئة استثمار محافظة الأنبار، مؤيد الدليمي، يوم الأحد، بأن "ملف الإستثمار في محافظة الأنبار، يجري بصورة سريعة جداً، وذلك نتيجة الاستقرار الأمني الذي تشهده المحافظة، والذي يعد أهم عامل لجذب المستثمرين".

وبين الدليمي خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "الهيئة عازمة على المضي قدماً بعجلة الاستثمار، من خلال توفير البيئة الآمنة وكذلك تسهيل الأمور كافة للمستثمرين سواء من أبناء المحافظة أو المستثمرين الأجانب، وستكون هناك قفزة نوعية في ملف الإستثمار في عموم الأنبار".

ولفت، إلى أن "هناك تعاوناً كبيراً في ملف الإستثمار بالذات بين الحكومة المحلية في محافظة الأنبار وحكومة إقليم كوردستان، حيث أن غالبية المستثمرين في المحافظة هم من أبناء الإقليم، وستكون هناك ابواب واسعة وأفق أكبر للاستثمار بين الإقليم ومحافظة الأنبار".

وحول إمكانية تخفيض الأقساط الشهرية المفروضة على المشترين في المجمعات السكنية الاستثمارية بالأنبار، قال الدليمي، إنه "تم تشكيل لجنة في الأيام الماضية، مختصة بتحديد أسعار الوحدات السكنية وإيجاد آلية مناسبة للتواصل ما بين المستثمر والمواطن".