هبوط حاد بأسعار النفط بعد ارتفاع غير متوقع في المخزونات الأمريكية

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط بأكثر من دولار في التعاملات المبكرة ليوم الخميس، بعد أن أثارت زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي مخاوف من فائض في الإمدادات.

وبحلول الساعة 03:46 بتوقيت غرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.31 دولار أو ما يعادل 2.07% لتسجل 61.84 دولارا، بعد تراجعها بنسبة 0.8% يوم الأربعاء، في حين خسرت عقود برنت نحو 2% لتبلغ 64.76 دولارا.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات الخام ارتفعت بمقدار 3.5 ملايين برميل لتصل إلى 441.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من مايو/ آيار، في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 1.1 مليون برميل.

كما أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي زيادة أكبر بلغت 4.3 ملايين برميل في مخزونات الخام خلال الأسبوع نفسه.

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها ضمن تحالف أوبك+، زيادة الإنتاج، فيما خفّضت أوبك أمس الأربعاء من توقعاتها لنمو إمدادات النفط من الولايات المتحدة ومنتجين آخرين من خارج التحالف خلال العام الحالي.