نفط كركوك على أعتاب طفرة كبيرة مع BP البريطانية

شفق نيوز/ كشف المعاون الإداري والمالي لمحافظ كركوك جعفر عباس كريم، يوم السبت، عن تفاصيل جديدة بشأن عقد وزارة النفط العراقية مع شركة BP البريطانية، فيما أكد أن التعاون سيساهم في تطوير شركة نفط الشمال ورفع انتاجها النفطي.

وقال كريم، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "الاتفاق مع شركة BP خطوة مهمة لتطوير الاقتصاد العراقي، خصوصاً الاقتصاد في كركوك"، مبيناً أن "هذا الأمر سوف ينعكس على تطوير واقع شركة نفط الشمال من خلال زيادة انتاجها النفطي، فضلاً عن استغلال الغاز المصاحب الناجم عن استخراج النفط".

وأضاف كريم، أن "استغلال الغاز المصاحب سيكون من خلال تشغيل وتنفيذ محطات كهربائية جديدة في كركوك ضمن العقد"، مشيراً إلى أن "محافظة كركوك بحاجة ماسة لتنشيط واقعها الاقتصادي وخاصة ملف النفط والغاز، مما ينعكس على تحسين الخدمات والقطاعات أبرزها الكهرباء".

وأشار كريم، إلى أن "الجهات الحكومية في المحافظة بانتظار بدء الشركة والشروع بتنفيذ العقد خلال الفترة المقبلة".

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قد رعى في (الأول من آب/ أغسطس 2024)، مراسم توقيع مذكرة تفاهم نفطية شاملة بين وزارة النفط وشركة (BP) لتطوير حقول كركوك.

ووقع عن الجانب العراقي نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، فيما وقع عن شركة "بي بي" الرئيس التنفيذي موراي أوشينكلوس.

وتتضمن المذكرة إعادة تأهيل وتطوير أربعة حقول نفطية في كركوك، هي: حقل كركوك بقبتيه (بابا وأفانا)، حقل باي حسن، حقل جمبور، وحقل خباز، مع إمكانية الاتفاق على حقول أخرى.

كما تهدف الحكومة بحسب هذه المذكرة إلى الاستثمار الأمثل في مجال الطاقة لزيادة وتعزيز إنتاج النفط والغاز، بما في ذلك الطاقة الشمسية.

شهر على بدء العمل

وفي السياق قال الخبير النفطي علي خليل، لوكالة شفق نيوز، إن " الاتفاق بين شركة نفط الشمال وشركة (بي بي)، البريطانية ستدخل حيز التنفيذ خلال شهر تقريباً لغرض البدء بتطوير الحقول النفطية في كركوك"، مبيناً أن "شركة (بي بي)، قدمت خطتها الأولية، والتي تشمل إجراء مسوحات وتهيئة الآبار النفطية التي جرى انخفاض في إنتاجها العام والعمل على رفع مستوى الانتاج فيها".

وأشار خليل، إلى أن "الانتاج الحالي للحقول النفطية في شركة نفط الشمال تترواح بين 300 ألف إلى 340 ألف برميل حيث كانت شركة نفط الشمال قبل نحو 15 عاماً تنتج 750 ألف برميل وكانت تصدر بحدود 500 ألف برميل في اليوم الواحد"، مؤكداً أن "شركة (بي بي)، سوف تساهم برفع الانتاج وفق معطيات دقيق".

وفي يوم (الاربعاء 27 تشرين الثاني/أيلول 2024)، كشف محافظ كركوك ريبوار طه، أن شركة BP البريطانية ستباشر في اعمال في تطوير شركة نفط الشمال وحقولها مطلع العام المقبل، مشيراً إلى أن هذا الأمر سوف يساهم في تطوير الصناعة النفطية والغازية في المحافظة.

وقال طه في تصريح للوكالة حينها، إن "تواجد شركة BP البريطانية المختصة بالنفط والغاز، في كركوك مهم جدا وسيستثمرون في قطاع الغاز وهو امر مهم، وسيكون له مردود مالي وفرص عمل للشباب حيث إن 96% من العاملين في حقل الرميلة في البصرة ضمن عمل الشركة البريطانية هم عراقيون".

يذكر أن مصدراً مسؤولاً في شركة نفط الشمال، قد أبلغ في وقت سابق وكالة شفق نيوز، (الأربعاء 27 تشرين الثاني/ أيلول 2024)، بأن وفداً من شركة "BP" البريطانية وصل إلى محافظة كركوك لعقد اجتماعات مكثفة مع إدارة الشركة بهدف التوصل إلى صيغة نهائية للمباشرة في أعمال تطوير الحقول النفطية في المنطقة.