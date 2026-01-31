نفط البصرة يغلق على مكاسب كبيرة في أسبوع

شفق نيوز- البصرة

أغلق خاما البصرة الثقيل والمتوسط، على مكاسب كبيرة في أسعارهما خلال الأسبوع الماضي.

وسجل خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم الجمعة، ارتفاعاً بلغ 35 سنتا ليصل الى 63.75 دولار وسجل مكاسب أسبوعية بلغت 4.1 دولار او ما يعادل 6.71%.

فيما اغلق خام البصرة المتوسط في اخر جلسة له على ارتفاع ايضاً بلغ 35 سنتا ليصل الى 66.20 دولار، وسجل مكاسب أسبوعية بلغت 4.1 دولار أو ما يعادل 6.45 %.

وارتفعت تسعار النفط مع زيادة المخاطر بسبب الهجزم الأميركي على إيران مما يعطل الامدادات.

ويتجه الخامان برنت والامريكي لتسجيل أول مكاسبهما الشهرية منذ ستة أشهر، حيث ارتفع خام برنت 14.7% مسجّلًا أعلى قفزة له منذ يناير كانون الثاني 2022، فيما يتجه خام غرب تكساس الوسيط لزيادة 12% في أكبر مكاسبه الشهرية منذ يوليو/تموز 2023.