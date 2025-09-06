نفط البصرة يغلق على خسائر بأكثر من 3% خلال أسبوع

شفق نيوز- بغداد

انخفضت أسعار خاما البصرة ليغلقان على خسارة خلال الأسبوع الماضي بأكثر من 3%.

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم أمس الجمعة على انخفاض بلغ 38 سنتا ليصل الى 64.81 دولارا، وسجل خسارة أسبوعية بلغت 2.1 دولار بما يعادل 3.14%

فيما أغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على ارتفاع ايضا بلغ 38 سنتا ليصل الى 70.11 دولارا، ويسجل بذلك خسائر اسبوعية بلغت 2.11 دولار أو ما يعادل 3.01 %‎.

وخسرت العقود الآجلة لخام برنت 1.44 دولار، بما يعادل 2.15%، لتصل عند التسوية إلى 65.55 دولارا للبرميل وخسرت خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.61 دولار، أو 2.54%، لتسجل عند التسوية 61.87 دولارا للبرميل.