إنخفاض أسعار الدولار في بغداد

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الأربعاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم 155900 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الأسعار صباح يوم امس الثلاثاء 156350 دينارا مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 157000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 155000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان البورصة لا تتداول أيام العطل الرسمية .