نائب: وزير الكهرباء أكد اشتراط تزويد العراق بـ10 آلاف ميغاواط من "جي إي" خلال 2027

شفق نيوز- بغداد

كشف عضو لجنة الكهرباء والطاقة النيابية رياض عداي، يوم الأحد، أن وزير الكهرباء أبلغ اللجنة النيابية خلال جلسة استضافته، بأن العقد الجديد مع شركة "جي إي" الأميركية يتضمن اشتراط تزويد العراق بـ10 آلاف ميغاواط من دول المنطقة خلال عام 2027.

وقال عداي، لوكالة شفق نيوز، إن لجنة الكهرباء والطاقة استضافت، أمس السبت، وزير الكهرباء لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بتراجع تجهيز الطاقة الكهربائية في البلاد.

وأضاف أن اللجنة ناقشت خلال الاستضافة ملف التعاقد مع شركة "جي إي" الأميركية، مبيناً أن العراق يرتبط بعقود واتفاقيات مع الشركة منذ عام 2008، "إلا أننا لم نرَ نتائج ملموسة على أرض الواقع رغم استمرار تلك التعاقدات"، بحسب قوله.

وأشار إلى أن أعضاء اللجنة طرحوا تساؤلات بشأن زيارة وزير الكهرباء إلى الولايات المتحدة والتعاقد الجديد مع الشركة، لافتاً إلى أن الوزير أكد خلال جلسة الاستضافة أن "هذه الزيارة والتعاقد يختلفان عن سابقاتهما"، وأنه اشترط على الشركة تزويد العراق بـ10 آلاف ميغاواط من دول المنطقة خلال عام 2027.

ويوم امس أكد وزير الكهرباء العراقي علي سعدي وهيب، خلال الاستضافة، أن استكمال مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار، إلى جانب معالجة الضائعات في الشبكة الكهربائية، سيسهمان في رفع معدلات إنتاج الطاقة وتحسين ساعات التجهيز خلال المرحلة المقبلة.

ومنذ العام 2023، أعلنت شركة "جنرال إلكتريك" وضعها خططا متطورة بشأن إنتاج الطاقة الكهربائية بالاستفادة من الغاز المصاحب في العراق، وذكرت أن تكنولوجيا الوحدات التوربينية المتنقلة التي تستخدمها تقدم حلولاً ناجزة في هذا المضمار، كما كشفت الشركة عن قدرة التكنولوجيا التي تستخدمها على إنتاج 10 الاف ميغاوات من الكهرباء في حال تم تجميع كل الغاز الذي يحرق في العراق.