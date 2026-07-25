الكهرباء العراقية تعول على استكمال مشاريع الربط مع دول الجوار لرفع إنتاج الطاقة

شفق نيوز- بغداد

أكد وزير الكهرباء العراقي علي سعدي وهيب، يوم السبت، أن استكمال مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار، إلى جانب معالجة الضائعات في الشبكة الكهربائية، سيسهمان في رفع معدلات إنتاج الطاقة وتحسين ساعات التجهيز خلال المرحلة المقبلة.

وجاء ذلك خلال استضافته في لجنة الكهرباء والطاقة النيابية لمناقشة أبرز الملفات المتعلقة بقطاع الكهرباء وخطط الوزارة الحالية والمستقبلية، بحسب بيان لمجلس النواب العراقي.

واستعرض وهيب، في البيان الذي ورد إلى وكالة شفق نيوز، نتائج زيارتيه إلى الولايات المتحدة الأميركية وإيران، مبيناً أبرز ما تم التوصل إليه بشأن عقد شركة جنرال إلكتريك وملف الغاز الإيراني.

كما أوضح وزير الكهرباء أبرز التحديات التي تواجه عمل الوزارة، وفي مقدمتها الحاجة الفعلية إلى كميات إضافية من الغاز لزيادة ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية، فضلاً عن الالتزامات المالية والديون المترتبة على الوزارة بهذا الشأن.

وأشار وهيب، إلى أن الظروف والأزمات التي تشهدها المنطقة أسهمت في تأخير استكمال بعض إجراءات مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار، مؤكداً استمرار الوزارة بالعمل على إنجاز هذه المشاريع لما تمثله من أهمية في دعم المنظومة الكهربائية الوطنية.

وكان مصدر في لجنة الكهرباء والطاقة النيابية قد كشف اليوم السبت، لوكالة شفق نيوز، أن استضافة وزير الكهرباء تأتي لمناقشة تردي واقع المنظومة وفتح ملفات الشبهات المالية والفساد في بعض الشركات، وذلك تمهيداً لاستضافته في جلسة البرلمان المقررة يوم الاثنين المقبل.

وكانت وزارة الكهرباء قد عزَت، في وقت سابق، انخفاض ساعات التجهيز إلى "التجاوزات" على الشبكة وتراجع إمدادات الغاز جراء الحرب الإقليمية في المنطقة، فيما تشهد معظم المحافظات العراقية انقطاعات حادة بالتيار الكهربائي بلغت حد العتمة التامة في بعض المناطق.