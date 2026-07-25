تمهيداً لاستضافته داخل البرلمان.. لجنة الطاقة تُسائل وزير الكهرباء حول 4 ملفات بارزة

شفق نيوز - بغداد

كشف مصدر في لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، عن استضافة اللجنة، اليوم السبت، لوزير الكهرباء علي سعدي وهيب لمناقشة تردي واقع المنظومة في البلاد، وذلك تمهيداً لاستضافته في جلسة البرلمان المقررة يوم الاثنين المقبل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن اللجنة بحثت مع الوزير نتائج زيارته الأخيرة ضمن الوفد الحكومي الرفيع إلى الولايات المتحدة، ولا سيما ما يتعلق بتوقيع العقود مع الشركات الأمريكية لإنشاء محطات إنتاج الطاقة.

وأضاف المصدر أن النقاشات تطرقت أيضاً إلى زيارة الوزير لجمهورية إيران بشأن ملف الغاز المُورّد واستيراد الطاقة الكهربائية، فضلاً عن فتح ملفات الشبهات المالية والفساد في بعض الشركات، ومراجعة نظام الجباية لضمان تحصيل الإيرادات بشكل صحيح.

وتأتي هذه الاستضافة النيابية بناءً على قرار مجلس النواب الخميس الماضي لاستضافة الوزير بشأن أسباب تدهور ساعات التجهيز بالتزامن مع بلوغ درجات الحرارة ذروتها مع نهايات شهر تموز/يوليو الجاري.

وكانت وزارة الكهرباء قد عزَت، الأحد الماضي، انخفاض ساعات التجهيز إلى "التجاوزات" على الشبكة وتراجع إمدادات الغاز جراء الحرب الإقليمية في المنطقة، فيما تشهد معظم المحافظات العراقية انقطاعات حادة بالتيار الكهربائي بلغت حد العتمة التامة في بعض المناطق.