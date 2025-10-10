مؤسسة اقتصادية ترهن نجاح مشروع ميناء الفاو الكبير بتمكين المطارات العراقية

شفق نيوز - بغداد

رهنت مؤسسة "عراق المستقبل" للدراسات والاستشارات الاقتصادية، يوم الجمعة، نجاح مشروع ميناء الفاو الكبير بتمكين المطارات العراقية وزيادة قدرتها في عمليات الشحن الجوي، وخلافه فلن يكون المشروع لاعباً رئيسيا في المنطقة.

وتعقيبا على قمة الأعمال العراقية في الفاو تحت شعار "ميناء الفاو بوابة العراق للاستثمار" التي شهدته محافظة البصرة مؤخرا نشر رئيس المؤسسة منار العبيدي مقالا بعنوان "ميناء الفاو.. والفرصة الغائبة بين المطار والميناء".

وقال العبيدي الذي حضر القمة إن "حجم الإنجاز في البنى التحتية للميناء، والمرفقات الحديثة، وآلية التنفيذ، كلها تعكس عملاً جادًا يستحق الإشادة"، مستدركا القول "لكن ما لفت انتباهي قبل الوصول إلى الميناء، كان مروري بمطارَي بغداد والبصرة الدوليين. فهذان المطاران يُعدّان من أكبر المطارات في المنطقة من حيث المساحة المخصصة للشحن الجوي، إذ تم تصميمهما في الأساس ليكونا منصتين لعمليات إعادة التصدير والترانزيت، نظراً لموقعهما الجغرافي المميز الذي يربط الشرق بالغرب".

وأضاف أن المفارقة تظهر عند النظر إلى الأرقام الفعلية: حجم الشحن الجوي في مطار بغداد عام 2023 لم يتجاوز 21 ألف طن، بينما سجل مطار البصرة نحو 5 آلاف طن فقط.

كما اشار العبيدي الى أنه "في المقابل، نجد الأرقام في اقليم كوردستان والعالم مختلفة تمامًا، فمطار دبي الدولي سجل في 2024 أكثر من 2.2 مليون طن، مطار إسطنبول الدولي نحو 2 مليون طن، ومطار أبو ظبي حوالي 700 ألف طن، مطار عمّان الدولي قرابة 75 ألف طن"، مردفا بالقول "أما مطار اربيل فبلغ حجم الشحن الجوي 19 ألف طن ومطار السليمانية 3 آلاف طن".

واعتبر رئيس المؤسسة أن "هذه المقارنة تكشف فجوة كبيرة بين القدرة على بناء البنى التحتية، وبين القدرة على تشغيلها بكفاءة ضمن نظام تنافسي ومرن قادر على اقتناص الفرص وفهم حجم السوق الحقيقي".

ونوه الى أن "العراق، رغم ما يمتلكه من مطارات مجهزة وبنى تحتية متكاملة، لم يتمكن من منافسة المطارات الإقليمية - بل وحتى لم ينافس مطاراته المحلية في أربيل والسليمانية - بسبب غياب الرؤية والآليات والأهداف والقيادة القادرة على تحويل الإمكانات إلى إنجاز".

العبيدي نبّه الى أن "من يعتقد أن العراق سينجح في دخول سوق العمليات اللوجستية بين الشرق والغرب من خلال البنية التحتية وحدها فهو واهم، ومن يظن أن العقلية الحكومية التقليدية قادرة على منافسة موانئ ومطارات المنطقة فهو واهم، ومن يظن أن البيروقراطية الحالية يمكن أن تبني تنافسية حقيقية فهو أكثر وهماً".

وخلص رئيس مؤسسة عراق المستقبل الى أنه "إذا أردنا لميناء الفاو أن يكون لاعباً رئيسياً في الإقليم، فيجب أولاً تمكين المطارات العراقية الكبرى لتأخذ دورها الطبيعي في منظومة النقل والشحن الجوي، بدلاً من ترك الساحة لمطارات صغيرة محدودة القدرات تسيطر على هذا القطاع الحيوي".

واختتم العبيدي حديثه قائلا إن: الأهداف الكبيرة جميلة في ظاهرها، لكن إن لم تُرسم برؤية متكاملة ونظام تشغيلي فعّال، فستبقى مجرد أحلام مؤجلة سرعان ما تتلاشى مع أول أزمة تواجهنا.

ويُعدّ ميناء الفاو الكبير مشروعاً استراتيجياً في أقصى جنوب العراق، يقع في شبه جزيرة الفاو بمحافظة البصرة، يهدف إلى تحويل البلاد إلى مركز تجاري إقليمي، من خلال ربطه بشبكات النقل العالمية.

تبلغ تكلفة المشروع حوالي 4.6 مليارات دولار، وتغطي مساحته 54 كيلومترًا مربعًا.

ومن المتوقع أن تصل طاقته الاستيعابية إلى 99 مليون طن سنويًا، مما يجعله واحدًا من أكبر الموانئ في الخليج العربي والعاشر عالميًا.

ويتوقع أن تكون أعماق الميناء 19 مترًا، لاستيعاب أكبر السفن التجارية.

وفي عام 2024، تم إنجاز الجدار الكونكريتي للأرصفة، وتهيئة الركائز، وبدء العمل في ساحة الحاويات، حيث تسير الأعمال بشكل متوازٍ، مع التركيز على إنجاز المشاريع الخمسة الأخيرة بشكل متزامن.