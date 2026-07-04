موانئ العراق: ميناء البصرة يستقبل ثاني ناقلة نفطية خلال 24 ساعة عبر مضيق هرمز

شفق نيوز - البصرة

أفاد مصدر في الشركة العامة لموانئ العراق، اليوم السبت، بوصول ناقلة النفط العملاقة (Barbados Prosperity) إلى ميناء البصرة النفطي، إذ من المقرر أن تُشحن بكمية تبلغ مليوني برميل من النفط الخام.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "هذه الناقلة هي الثانية التي ترسو في الميناء خلال الساعات الـ24 الماضية، بعد وصول الناقلة (Kuwait Prosperity) في وقت سابق".

وأضاف المصدر أنه "من المتوقع وصول ناقلتين نفطيتين إضافيتين خلال الساعات المقبلة، بعد أن عبرتا مضيق هرمز وتوجهتا نحو الموانئ العراقية"، مشيراً إلى أن الحركة الملاحية لعمليات التصدير والتحميل تسير بمرونة عالية ووفق الجداول الزمنية المحددة لها.