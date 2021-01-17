مسؤول محلي: شركات روسية ترغب في استثمار تربية الابقار وإنتاج الحليب في الانبار

شفق نيوز/ كشف مسؤول محلي في محافظة الأنبار، يوم الأحد، عن رغبة شركات روسية بالاستثمار في أحد اقضية المحافظة.

وقال علي الدليمي قائممقام قضاء الحبانية لوكالة شفق نيوز، إن "هناك العديد من الشركات الروسية أبدت رغبتها باستثمار معامل لإنتاج الحليب وإنشاء حقول لتربية الابقار في القضاء والمناطق المحيطة به".

وأضاف الدليمي، أن "الاستقرار الأمني الذي تشهده مدن الانبار والتصاميم الإدارية الحديثة لها، ساهم بجذب أنظار الشركات الاستثمارية في مدن المحافظة".

وأشار إلى أن "هناك العديد من مواقع التواصل الاجتماعي تناولت أخبار عارية عن الصحة، والتي تنص على تدخل جهات حكومية أو جماعات مسلحة لعرقلة عملية الاستثمار، وهذه الاخبار غير دقيقة، كون الحبانية تشهد استقرار على كافة الأصعدة".

ولفت قائممقام قضاء الحبانية إلى أن "الاستثمار داخل المحافظة سيساهم بتشغيل العاطلين عن العمل، مما يسهم بتقليل نسب البطالة بين أبناء الأنبار، ونأمل تعاون المواطنين معنا لإتمام عملية الاستثمار".

يذكر أن الثروة الحيوانية في محافظة الانبار قد تعرضت لعمليات سرقة وتهريب واسعة ابان سيطرة تنظيم داعش على مدن المحافظة.