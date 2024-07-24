العراق يتقدم 26 مرتبة في مؤشر القوة الناعمة على مستوى العالم

شفق نيوز/ أفاد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان فاضل الغراوي، يوم الأربعاء، ان العراق احتل المرتبة الـ 90 على مستوى العالم من أصل 163 دولة في مؤشر القوة الناعمة.

وقال الغراوي في بيان اليوم، ان العراق تقدم 26 مرتبة في مؤشر القوة الناعمة بعد أن كان يشغل المرتبة الـ 116 عالميا في العام 2021 ليصبح بالمرتبة الـ 90 عالميا.

واضاف ان مؤشر القوة الناعمة يعتمد على مجموعة من المعايير التي تقيس تأثير الدولة على محيطها الإقليمي والدولي وقدرتها على التأثير في القرارات والأحداث العالمية. وتشمل هذه المؤشرات، "السمعة الدولية والتأثير، الثقافة المحلية والحضارة، العلاقات الدولية، الأعمال والتجارة الخارجية، الحوكمة المؤسساتية، الإعلام والتواصل، الاستدامة المستقبلية، الناس والقيم".

كما أشار رئيس المركزي إلى ان الإمارات العربية المتحدة تصدرت المؤشر على المستوى العربي واحتلت المركز العاشر عالميًا، تلتها السعودية في المركز الـ18، بينما حققت قطر تقدمًا ملحوظًا حيث ارتفعت من المركز الـ 24 إلى المركز الـ 21 عالميًا في التصنيف الجديد.

وتابع الغراوي ان الولايات المتحدة تصدرت قائمة المؤشر، تلتها المملكة المتحدة، ثم الصين التي ارتفعت من المركز الخامس إلى المركز الثالث عالميًا، كما احتلت اليابان المركز الرابع، وألمانيا المركز الخامس.