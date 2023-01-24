محذرة من نتائج سلبية.. الجمعيات الفلاحية تطالب بتعويض المتضررين من ارتفاع الدولار

شفق نيوز/ أكد رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية، حسن التميمي، اليوم الثلاثاء، تأثر القطاع الزراعي بارتفاع أسعار الدولار، داعيا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات سريعة لكبح الدولار وتعويض الفلاحين الذين تضرروا بصعوده.

وقال التميمي لوكالة شفق نيوز، إن "ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي أثّر بشكل كبير على القطاع الزراعي والمستهلك بشكل عام، حيث أن ارتفاع الدولار يؤثر على أسعار نقل المواد الزراعية والبضائع الأخرى، ما سينعكس سلبا على المواطن".

وطالب رئيس الاتحاد من الحكومة "اتخاذ إجراءات وتدابير حقيقية وسريعة لكبح الدولار الذي أضر بالفلاحين والأسواق العراقية عموما، وتعويض الفلاحين ودعمهم من خلال تخفيض تكلفة أسعار المواد في الأسواق العراقية، وبخلاف ذلك سيؤدي هذا الارتفاع إلى نتائج سلبية على أصحاب الدخل المحدود في العراق".