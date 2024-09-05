مجلس الطاقة العراقي يلتئم لتوقيع عقد مع "سيمنز" الألمانية لإنتاج نحو 1000 ميغاواط

شفق نيوز/ أفاد مسؤول عراقي، بأن المجلس الوزاري للطاقة سيعقد، اليوم الخميس، جلسة لتوقيع عقد مع شركة "سيمنز" الألمانية لإنتاج قرابة ألف ميغاواط من الكهرباء.

وقال رئيس لجنة الطاقة بمجلس محافظة ذي قار، عمار الركابي لوكالة شفق نيوز، إن "المجلس الوزاري للطاقة سيعقد جلسة هذا اليوم من أجل توقيع عقد إنتاج الكهرباء مع شركة سيمنز الالمانية بطاقة إنتاجية تصل إلى 950 ميغاواط".

واوضح الركابي، أنه "ستتم المصادقة على العقد الأسبوع المقبل من قبل مجلس الوزراء".

ولفت الى أن "وزارة النفط وافقت على تجهيز الوقود المستخدم للمحطة الاستثمارية وبطاقة إنتاجية تصل إلى 1650 ميغاواط وهو أكبر مشروع إنتاجي في ذي قار".

ويترأس المجلس الوزاري للطاقة وزير النفط حيان عبد الغني ويضم في عضويته عدد من الوزراء والمستشارين.