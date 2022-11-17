مبيعات المركزي العراقي تنخفض دون 120 مليون دولار

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك المركزي العراقي من عملة الدولار الأمريكي في مزاد بيع العملة، اليوم الخميس، الى ما دون 120 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم، خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 117 مليوناً و 140 الف دولار، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، بعد ان وصلت هذه المبيعات لأكثر من 250 مليون دولار خلال الاشهر الماضية .

واضاف مراسلنا ان معظم هذه المبيعات ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 82 مليوناً و 840 ألف دولار، فيما ذهبت البقية على شكل مبيعات نقدية بلغت 34 مليوناً و300 الف دولار.

وأشار مراسلنا، إلى ان 15 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و13 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 111 شركة توسط.