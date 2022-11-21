سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مبيعات البنك ترتفع لأكثر من 150 مليون دولار

Category: اقتصـاد

Date: 2022-11-21T09:49:31+0000
مبيعات البنك ترتفع لأكثر من 150 مليون دولار

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي من الدولار، يوم الاثنين، إلى أكثر من 150 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 152 مليونا و 435 الف دولار، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار بعد ان كانت المبيعات ليوم امس الاحد 108 ملايين دولار.

واضاف مراسلنا ان معظم هذه المبيعات ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 119 مليونا و35 الف دولار، فيما ذهبت البقية على شكل مبيعات نقدية التي بلغت 38 مليونا و400 الف دولار.

وأشار مراسلنا، إلى ان 18مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و16 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 117 شركة توسط.

 

 

 

related

مسؤول حكومي يرجح ارتفاع سعر صرف الدولار نتيجة انخفاض مبيعات المركزي 

Date: 2022-10-10 08:27:52
مسؤول حكومي يرجح ارتفاع سعر صرف الدولار نتيجة انخفاض مبيعات المركزي 

انخفاض مبيعات الدولار في مزاد البنك المركزي العراقي اليوم

Date: 2022-08-25 11:31:33
انخفاض مبيعات الدولار في مزاد البنك المركزي العراقي اليوم

ارتفاع مبيعات البنك المركزي من الدولار

Date: 2021-10-26 10:44:39
ارتفاع مبيعات البنك المركزي من الدولار

مبيعات البنك في اسبوع تتجاوز المليار و300 مليون دولار

Date: 2022-07-09 09:12:32
مبيعات البنك في اسبوع تتجاوز المليار و300 مليون دولار

نحو 5 مليارات دولار مبيعات البنك المركزي العراقي في شهر

Date: 2022-10-04 07:25:19
نحو 5 مليارات دولار مبيعات البنك المركزي العراقي في شهر

بعد أيام من التراجع.. مبيعات البنك المركزي العراقي تتنفس الصعداء

Date: 2021-05-03 08:59:38
بعد أيام من التراجع.. مبيعات البنك المركزي العراقي تتنفس الصعداء

ارتفاع في مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

Date: 2021-08-24 10:11:28
ارتفاع في مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي العراقي في اسبوع

Date: 2022-09-10 06:35:51
أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي العراقي في اسبوع