مبيعات البنك ترتفع لأكثر من 150 مليون دولار

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي من الدولار، يوم الاثنين، إلى أكثر من 150 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 152 مليونا و 435 الف دولار، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار بعد ان كانت المبيعات ليوم امس الاحد 108 ملايين دولار.

واضاف مراسلنا ان معظم هذه المبيعات ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 119 مليونا و35 الف دولار، فيما ذهبت البقية على شكل مبيعات نقدية التي بلغت 38 مليونا و400 الف دولار.

وأشار مراسلنا، إلى ان 18مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و16 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 117 شركة توسط.