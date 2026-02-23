مبعوث ترامب: عقد "شيفرون" يعزز ازدهار العراق ويكرّس ثقة الاستثمارات الأميركية

شفق نيوز- بغداد

أكد المبعوث الأميركي الخاص إلى العراق توم باراك، يوم الاثنين، أن عقد شركة "شيفرون" في العراق يكرس ثقة الاستثمارات الأميركية في البلد، ويعزز السلام.

وقال باراك، في تغريدة على منصة "إكس"، تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "اليوم يمثل معلماً هاماً لشعب العراق ولإحدى الشركات الرائدة في مجال الطاقة الأميركية، شيفرون"، مبيناً أن "هذه الشراكة تعكس دعماً قوياً لرؤية تعزيز السلام من خلال الازدهار المشترك في الشرق الأوسط".

وأضاف أن "شركة شيفرون ملتزمة بإدارة الحقل العراقي، الذي يساهم بإنتاج نحو 12% من النفط في العراق".

وأشار باراك، إلى أن الاستثمارات الأميركية في العراق تعني فرصاً جديدة للنمو وخلق فرص عمل، فضلاً عن تعزيز المرونة الاقتصادية، وتطوير مستقبل من الازدهار المتبادل.

وفي وقت سابق اليوم، رعى رئيس مجلس الوزراء "المنتهية ولايته" محمد شياع السوداني، مراسم توقيع اتفاقيتي المبادئ الأولية مع شركة "شيفرون"، بحضور المبعوث الأميركي الخاص إلى العراق توم باراك، والقائم بالأعمال جوشوا هاريس.

وكانت شركة نفط البصرة وشركة "لوك اويل"، قد وقعتا اتفاقية تسوية، يتم من خلالها تحويل العقد بشكل مؤقت إلى شركة نفط البصرة وتسوية جميع المستحقات المالية بين الطرفين، وتكون هذه التسوية نافذة من تاريخ مصادقة مجلس الوزراء عليها، وفقاً لبيان صادر عن مكتب السوداني.

وكذلك شهد العراق توقيع اتفاقية إطارية بين شركات نفط البصرة وشركة "لوك اويل"، وشركة "شيفرون" الأميركية، يُسمح بموجبها انتقال العقد مؤقتاً إلى شركة نفط البصرة، الذي ستحيله شركة نفط البصرة للشركة الأميركية بعد استكمال التفاوض والاتفاق على بنود العقد الجديد، كما تعد هذه الاتفاقية ضامنة للتفاوض الحصري لمدة عام إلى شركة "شيفرون"، بموجب المعايير التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين.