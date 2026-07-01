مباحثات عراقية تركية في أنقرة تشمل ملفات النفط والغاز والكهرباء

شفق نيوز- أنقرة

بحث وفد عراقي رفيع المستوى في أنقرة، يوم الأربعاء، مع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات النفط والغاز والكهرباء.

وذكر بيرقدار في تدوينة على منصة "إكس" تابعتها وكالة شفق نيوز، عقب لقائه بوكيل وزارة الخارجية العراقية محمد حسين بحر العلوم، ووكيل وزارة النفط العراقية نصير عزيز جبار، وسفير بغداد في أنقرة ماجد اللجماوي، أن التعاون في مجال الطاقة بين بلاده والعراق يكتسب أهمية استراتيجية من حيث أمن الطاقة الإقليمي.

وأضاف بيرقدار أن اللقاء شهد بحث الفرص الجديدة لتطوير التعاون في مجالات الطاقة بين البلدين، مبيناً أن المباحثات شملت قطاعات النفط والغاز والكهرباء.

وأوضح أن المباحثات تركزت على إمكانات تطوير تعاون جديد وشامل في مجالات النفط والغاز والكهرباء، ولا سيما بشأن خط أنابيب النفط الخام العراقي–التركي.

وشدد على أن التعاون في مجال الطاقة بين تركيا والعراق يكتسب أهمية استراتيجية من حيث أمن الطاقة الإقليمي.

إلى ذلك، لفت بيرقدار إلى أن تركيا تنظر إلى مشروع "طريق التنمية" ليس فقط كممر نقل، بل كممر استراتيجي للطاقة يعزز أمن الإمدادات ويسهم في تجارة الطاقة في المنطقة.

وأكد الوزير أن أنقرة تسعى في هذا الإطار إلى العمل بشكل وثيق مع الحكومة العراقية الجديدة من أجل الاستخدام الأكثر كفاءة للبنية التحتية القائمة وتعزيزها بربط جديد.

Irak Dışişleri Bakan Yardımcısı Sn. M. Hussein Bahr Al-Uloom, Irak Petrol Bakan Yardımcısı Sn. Naser Azez Jabbar ve Irak’ın Ankara Büyükelçisi Sn. Majid Al-Lachmawi'yi Bakanlığımızda kabul ettik.Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı başta olmak üzere petrol, doğal gaz ve elektrik… pic.twitter.com/6wGquNRxhJ — Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) July 1, 2026

و"طريق التنمية"، مشروع يشمل طريقاً برياً وخط سكة حديد يمتدان من العراق إلى تركيا وموانئها، ويبلغ طوله داخل العراق نحو 1200 كيلومتر، ويهدف إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج.