آمال اتفاق أميركي - إيراني تضغط على الدولار وتدعم التومان

شفق نيوز- طهران

سجل الدولار الأميركي، تراجعاً أمام التومان الإيراني، يوم الأحد، وسط تصاعد التوقعات بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق أو تفاهم مؤقت بين إيران والولايات المتحدة خلال الساعات المقبلة.

وبلغ سعر 100 دولار نحو 16.8 مليون تومان في التعاملات بالجملة، فيما سجل 16.7 مليون تومان في التداولات المفردة، ما يشير إلى تداول الدولار الواحد بين 167 ألفاً و168 ألف تومان.

ويأتي هذا التراجع بالتزامن مع تقارير دولية وتصريحات متبادلة تحدثت عن تقدم في المباحثات بين واشنطن وطهران.

إذ أشارت تقارير إلى وجود مذكرة تفاهم أولية قد تفتح الباب أمام اتفاق أوسع بشأن التهدئة والملف النووي، ما عزز توقعات الأسواق بانفراج اقتصادي محتمل.

ويرى متعاملون أن ارتفاع احتمالات الاتفاق دفع إلى تراجع الطلب على الدولار لأغراض المضاربة والتحوط، بالتوازي مع تنامي الآمال بإمكانية تخفيف الضغوط الاقتصادية وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، الأمر الذي منح التومان الإيراني دعماً مؤقتاً في السوق.

وكشف موقع "أكسيوس"، بوقت سابق من اليوم، أن واشنطن ستوافق على التفاوض بشأن رفع العقوبات وإلغاء تجميد الأموال الإيرانية خلال فترة تمتد لـ60 يوماً، فيما ستبقى القوات الأميركية التي نُشرت خلال الأشهر الماضية في المنطقة، ولن تنسحب إلا في حال التوصل إلى اتفاق نهائي.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أعلن في ساعة متأخرة من يوم السبت، عن التوصل لاتفاق مبدئي مع إيران، يتضمن فتح مضيق هرمز.