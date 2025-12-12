لأول مرة في التاريخ.. الفضة تتجاوز 65 دولاراً

شفق نيوز- متابعة

سجلت بيانات التداول يوم الجمعة، ارتفاع سعر الفضة في البورصة فوق 65 دولاراً للأونصة، مسجلة رقماً قياسياً جديداً لأول مرة في التاريخ.

وارتفعت العقود الآجلة للفضة لشهر آذار/ مارس بنسبة 0.67% عن سعر الإغلاق السابق، لتصل إلى 65.028 دولار للأونصة. وهذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها السعر حاجز 65 دولاراً.

وخلال الأسبوع، سجلت أسعار الفضة العالمية قفزة غير مسبوقة، إذ تخطى المعدن الأبيض، أمس الخميس، حاجز 60 دولاراً للأونصة في المعاملات الفورية للمرة الأولى في تاريخه، مدفوعاً بشح الإمدادات العالمية وارتفاع الطلب الصناعي.

ومنذ بداية عام 2025، ارتفعت أسعار الفضة من نحو 28.9 دولار للأونصة في كانون الثاني/يناير إلى أكثر من 60 دولاراً في كانون الأول/ديسمبر الجاري، محققة زيادة تتجاوز 108% خلال أقل من عام، وهي أكبر قفزة سنوية في تاريخ المعدن.