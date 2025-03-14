لأول مرة .. الذهب يتجاوز 3000 دولار للأوقية

لأول مرة .. الذهب يتجاوز 3000 دولار للأوقية
2025-03-14T10:40:46+00:00

شفق نيوز/ تجاوزت أسعار الذهب حاجز 3000 دولار للأوقية للمرة الأولى، اليوم الجمعة، مستفيدة من موجة ارتفاع تاريخية عززتها التوترات التجارية و توقعات خفض الفائدة الأمريكية، مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.4% ليصل إلى 3000.87 دولار للأوقية، بينما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.7% إلى 3013.60 دولارا.

وسجل المعدن النفيس 13 مستوى قياسيًا جديدًا منذ بداية العام، وهو في طريقه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.

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