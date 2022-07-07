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لليوم الثالث تواليا .. تراجع كبير بأسعار الذهب في الأسواق العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-07-07T08:36:57+0000
لليوم الثالث تواليا .. تراجع كبير بأسعار الذهب في الأسواق العراقية

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بشكل كبير لليوم الثالث على التوالي، اليوم الخميس، (7 حزيران 2022).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 358 الف دينار، وسعر الشراء 354 الفاً، فيما سجلت الاسعار صباح امس الاربعاء 363 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا أيضاً عند 318 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 314 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 360 الف دينار و 370 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 320 الفاً و 330 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

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