ألف شاحنة عراقية عالقة في العقبة.. سائقون ينتظرون تفريغ حمولاتهم منذ 18 يوماً

شفق نيوز- الأنبار

أكد قائممقام قضاء الرطبة في الأنبار غربي العراق عماد الريشاوي، يوم الثلاثاء، أن الحركة التجارية عبر منفذي طريبيل مع الأردن والوليد مع سوريا تشهد تصاعداً ملحوظاً، مدفوعة باستقرار أمني أسهم في انسيابية حركة التبادل التجاري بين العراق والدول المجاورة.

وقال الريشاوي، لوكالة شفق نيوز، إن نحو ألف صهريج يغادر يومياً عبر المنفذين، يقابله دخول عدد مماثل من الصهاريج الفارغة، ما يعكس تنامي حركة النقل التجاري.

وأضاف أن المنفذين ما زالا بحاجة إلى تأهيل وتطوير البنى التحتية بما يتناسب مع حجم الحركة التجارية الحالية، مشيراً إلى أن هذا الملف يحظى بمتابعة من قبل محافظ الأنبار.

وفي السياق ذاته، أفاد مصدر، لوكالة شفق نيوز، بوجود نحو ألف شاحنة عراقية عالقة في منطقة العقبة الأردنية بسبب امتلاء الخزانات، مبيناً أن نحو 1800 سائق صهريج ينتظرون منذ 18 يوماً تفريغ حمولاتهم من النفط الخام.