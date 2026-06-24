إلزامي بدءاً من 10 تموز.. الجمارك العراقية تفعّل الاستعلام الإلكتروني عن الوثائق التجارية

شفق نيوز- بغداد

أعلنت الهيئة العامة للجمارك العراقية، يوم الأربعاء، تفعيل خاصية الاستعلام الإلكتروني عن شهادات المنشأ والفواتير التجارية الصادرة عن اتحاد الغرف التجارية العراقية، من خلال الربط الإلكتروني مع نظام الأسيكودا (ASYCUDA)، وذلك للتحقق من صحة صدور هذه الوثائق واعتمادها ضمن الإجراءات الجمركية.

وبحسب بيان للهيئة ورد لوكالة شفق نيوز، موجه إلى التجار والمستوردين ووكلاء الإخراج الجمركي وأصحاب العلاقة كافة، فإنه يتم الاستعلام عن شهادة المنشأ والفاتورة التجارية إلكترونياً عند تنظيم البيان الجمركي من خلال إدخال أرقام الوثائق في الحقول المخصصة ضمن النظام، بما يضمن صحة البيانات المقدمة ويعزز إجراءات التدقيق والرقابة الجمركية.

وأوضحت الهيئة أن الخدمة مطبقة حالياً بصورة تجريبية، على أن يكون التطبيق إلزامياً اعتباراً من 10 تموز/ يوليو 2026، حيث لن يتم قبول شهادات المنشأ أو الفواتير التجارية ما لم تكن قابلة للتحقق إلكترونياً عبر النظام.

ودعت الهيئة العامة للجمارك جميع أصحاب العلاقة إلى الإسراع باستكمال إجراءات تسجيل وثائقهم التجارية أصولياً لدى اتحاد الغرف التجارية العراقية والتأكد من صحة بياناتها قبل تقديمها للمعاملات الجمركية، ضماناً لانسيابية العمل وتجنباً لأي تأخير أو معوقات بعد بدء التطبيق الإلزامي.

وكان مدير هيئة الجمارك العراقية، ثامر قاسم داود، أعلن في 8 نيسان/ أبريل الماضي، انضمام فريق إقليم كوردستان إلى الفريق الوطني لمشروع تطبيق نظام الأتمتة الجمركية (الأسيكودا)، في خطوة اعتبرها تعكس جدية التوجه نحو بناء إدارة جمركية موحدة على مستوى العراق.

يذكر أن الهيئة العامة للجمارك العراقية، كانت قد أعلنت في 3 آذار/ مارس الماضي، اعتماد إجراءات "استثنائية" مؤقتة تهدف إلى تسريع انسيابية البضائع وتقليل فترات التكدس في الموانئ، بما يعزز استقرار سلاسل الإمداد ويدعم النشاط الاقتصادي الوطني، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة عموماً.