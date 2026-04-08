الجمارك العراقية تعلن انضمام إقليم كوردستان لمشروع "الأسيكودا"

شفق نيوز- بغداد

أعلن مدير هيئة الجمارك العراقية، ثامر قاسم داود، يوم الأربعاء، انضمام فريق إقليم كوردستان إلى الفريق الوطني لمشروع تطبيق نظام الأتمتة الجمركية (الأسيكودا)، في خطوة اعتبرها تعكس جدية التوجه نحو بناء إدارة جمركية موحدة على مستوى العراق.

جاء ذلك خلال الاجتماع الفني الموسع الذي عُقد برئاسة وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي، لمناقشة مسودة اتفاق تطبيق نظام الأتمتة الجمركية (الأسيكودا) في إقليم كوردستان، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المجلس الوزاري للاقتصاد في جلسته المنعقدة بتاريخ 6 نيسان/ أبريل 2026.

وشهد الاجتماع بحسب بيان للجمارك ورد لوكالة شفق نيوز، حضور عدد من القيادات الفنية والإدارية من الجانبين الاتحادي والإقليمي، إلى جانب فريق خبراء منظمة "الأونكتاد" الدولية، حيث جرى بحث آليات تطبيق النظام بما يحقق التكامل الفني والإجرائي بين المنافذ الجمركية في عموم العراق.

وأكدت وزيرة المالية خلال الاجتماع على أهمية معالجة التعارضات القانونية بين الجانبين ومواءمة التشريعات ذات الصلة، بما يضمن التطبيق السليم لنظام "الأسيكودا" واستحصال الموافقات الرسمية اللازمة، فضلاً عن تحديد الصلاحيات والمسؤوليات لكل جهة بشكل دقيق.

ووجهت الوزيرة باعتماد واجهة باللغة الكوردية ضمن النظام إلى جانب اللغتين العربية والإنكليزية، إضافة إلى إطلاق برنامج تدريبي شامل بإشراف الفريق الوطني لتأهيل الكوادر العاملة في الإقليم، بما يعزز توحيد معايير الإدارة الجمركية على مستوى البلاد.

من جهته، قال مدير هيئة الجمارك، ثامر قاسم داود، إن "مشروع (الأسيكودا) وتوحيد الإجراءات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان يمثلان خطوة استراتيجية متقدمة نحو بناء منظومة جمركية حديثة ومتكاملة على مستوى العراق".

وأضاف داود أن الهيئة تعمل على مواءمة الأنظمة والإجراءات الفنية والقانونية، بما يضمن تحقيق التكامل المؤسسي بين جميع المنافذ الجمركية في البلاد.

وأشار إلى أن توحيد الأنظمة يسهم بشكل فاعل في تعزيز الإيرادات غير النفطية، والحد من عمليات التهريب، فضلاً عن رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتطوير بيئة العمل الجمركي وفق معايير حديثة.

وأكد أن انضمام فريق إقليم كوردستان إلى الفريق الوطني لنظام (الأسيكودا) يعكس جدية التوجه نحو بناء إدارة جمركية موحدة تعتمد أفضل الممارسات الدولية، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تسريع وتيرة التنفيذ واستكمال المتطلبات الفنية اللازمة.

وأوضح داود أن الهيئة تعمل بالتوازي على إطلاق برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى رفع كفاءة الكوادر العاملة بما يواكب متطلبات التحول الرقمي في القطاع الجمركي.

ولفت إلى أن الهيئة ماضية في دعم مشاريع التحول الرقمي لما لها من دور في تعزيز الشفافية وتحقيق انسيابية عالية في حركة التجارة، مشدداً على أن مشروع الأتمتة الجمركية يمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة في العمل الجمركي.