لجنة عراقية تركية لتطوير العمل الجمركي ورفع التبادل التجاري لـ30 مليار دولار

شفق نيوز- أنقرة

اتفق العراق وتركيا، يوم الأربعاء، على تشكيل لجنة جمركية مشتركة لتطوير آليات العمل في المنافذ الحدودية، وتسهيل حركة البضائع، ضمن مساعٍ لرفع حجم التبادل التجاري إلى 30 مليار دولار.

وبحسب بيان لسفارة جمهورية العراق في أنقرة ورد لوكالة شفق نيوز، فقد جاء الاتفاق خلال اجتماع عقد في العاصمة التركية، ترأسه مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي لشؤون المنافذ الحدودية والجمارك والنقل، سامي عبد الحسين راضي، ونائب وزير التجارة التركي سزاي أوتشارماك، حيث بحث الجانبان آليات رفع كفاءة العمل في البوابات الحدودية وتطوير التعاون الجمركي.

وتناول اللقاء سبل تسهيل التدفقات التجارية، وزيادة القدرة الاستيعابية للمنافذ، ودعم مشاريع البنية التحتية المرتبطة بالتجارة الثنائية والترانزيت.

كما أكد الجانبان، وفق البيان، حرصهما على رفع حجم التبادل التجاري إلى 30 مليار دولار، وتعزيز الاستثمارات المشتركة، وتوسيع مجالات التعاون من خلال مشروع طريق التنمية وإنشاء منافذ جمركية جديدة.