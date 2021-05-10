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كوردستان تفرض ضرائب على شركات النفط والغاز

Category: اقتصـاد

Date: 2021-05-10T16:31:03+0000
كوردستان تفرض ضرائب على شركات النفط والغاز

شفق نيوز/ اعلنت دائرة الاعلام والمعلومات في حكومة اقليم كوردستان، يوم الاثنين، ان الحكومة  قامت بارسال تقريرها في مجال الاصلاح الضريبي الى برلمان كوردستان، مبينة ان التقرير تضمن عددا من الاجراءات والاليات الجديدة في التعامل الضريبي مع شركات الانتاج النفطي. 

وجاء في بيان للدائرة ورد لوكالة شفق نيوز، ان دائرة التنسيق والمتابعة في حكومة الاقليم ارسلت تقريرها الاصلاحي في مجال الضرائب الى برلمان كوردستان.

واوضح البيان ان الخطوط العامة لحكومة الاقليم تتمحور حول إصلاح نظام الضرائب بشكل عادل في استيفاء الضرائب واتخاذ جميع الاجراءات القانونية والادارية لمنع التهرب الضريبي وايجاد اليات ومعايير جديدة لتنظيم الضرائب.

وأشار إلى أن حكومة الاقليم قامت، في هذا الاطار، باتخاذ عدد من الاجراءات؛ وفي مقدمتها اوامر رئيس مجلس الوزراء الخاصة بفرض ضريبة الدخل على المنتوجات النفطية والمحروقات والمواد الكيمياوية الخاصة بانتاج النفط ومخلفات المحروقات التي دخلت حيز التنفيذ في 5 / 3 / 2021 وهي ضريبة 70% من القيمة اثناء الاستيراد و40% اثناء التصدير.  

واضاف البيان الاجراء الثاني هو عدم تمشية معاملة اية شركة نفطية او غازية اذا لم تقم بتسوية موقفها الضريبي، كما تضمنت الاجراءات تدقيق مبلغ الضريبة المقدرة من قبل وزارة الثروات الطبيعية.  

ومن بين تلك الاجراءات، الزام جميع الشركات الموردة ان تسجل نفسها لدى وزارة الثروات الطبيعية والمديرية العامة لتسجيل الشركات في وزارة التجارة والصناعة في حكومة الاقليم.

واشار البيان الى ان استيفاء الضرائب من الكوادر الاجانب في مجال النفط والغاز دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 17 / 1/ 2021.

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