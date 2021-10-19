كربلاء تعلن الاكتفاء من لحوم الدواجن وتسوق أكثر من 1200 طن إلى الأسواق المحلية

شفق نيوز/ اكدت محافظة كربلاء يوم الثلاثاء، اكتفائها من لحوم الدواجن، فيما سوقت مشاريع فروج اللحم في كربلاء أكثر من 1200 طن من لحوم الدواجن الحية إلى الأسواق المحلية من أجل سد حاجة السوق المحلية من لحوم الدواجن.

وقال مدير اعلام زراعة كربلاء باهر غالي لوكالة شفق نيوز إن المحافظة أعلنت الأكتفاء من لحوم الدواجن في المحافظة والمحافظات الاخرى المجاورة.

بدوره؛ قال مدير زراعة كربلاء المهندس رزاق الطائي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان "الفترة الواقعة بين منتصف أيلول ومنتصف تشرين الأول الجاري شهدت تسويق 726943 دجاجة حية بلغت أوزانها 1235 طن و803 كغم من خلال 51 مشروعا لفروج اللحم في كربلاء".

وأوضح الطائي؛ أن "الأفراخ التي تم إدخالها في هذه المشاريع بلغت 807715 فرخة وبلغت الهلاكات في هذه المشاريع 80772 فرخة، فيما تم تسويق المتبقي البالغ عددها 726943 فرخة".

الطائي لفت إلى أن "وزارة الزراعة منعت استيراد الدجاج من خارج البلاد سواء الدجاج الحي الكامل أو المجزور أو مقطعات الدجاج بسبب وفرته محليا، فيما يحظى هذا القطاع باهتمام كبير من قبل وزارة الزراعة من خلال توفير الأعلاف المعومة والمتابعة البيطرية بشكل مستمر من قبل الكوادر البيطرية، إضافة الى منح كثير من هذه المشاريع قروض من خلال المبادرة الزراعية خلال السنوات الماضية، ما أدى إلى زيادة المشاريع المنتجة لفروج اللحم".