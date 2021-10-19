سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

كربلاء تعلن الاكتفاء من لحوم الدواجن وتسوق أكثر من 1200 طن إلى الأسواق المحلية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-10-19T09:14:17+0000
كربلاء تعلن الاكتفاء من لحوم الدواجن وتسوق أكثر من 1200 طن إلى الأسواق المحلية

شفق نيوز/ اكدت محافظة كربلاء يوم الثلاثاء، اكتفائها من لحوم الدواجن، فيما سوقت مشاريع فروج اللحم في كربلاء أكثر من 1200  طن من لحوم الدواجن الحية إلى الأسواق المحلية من أجل سد حاجة السوق المحلية  من لحوم الدواجن.

وقال مدير اعلام زراعة كربلاء باهر غالي لوكالة شفق نيوز إن المحافظة أعلنت الأكتفاء من لحوم الدواجن في المحافظة والمحافظات الاخرى المجاورة.

بدوره؛ قال مدير زراعة كربلاء المهندس رزاق الطائي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان "الفترة الواقعة بين منتصف أيلول ومنتصف تشرين الأول الجاري  شهدت تسويق 726943 دجاجة حية بلغت أوزانها  1235 طن و803 كغم  من خلال 51 مشروعا لفروج اللحم في كربلاء".

وأوضح الطائي؛ أن "الأفراخ التي تم إدخالها في هذه المشاريع بلغت 807715 فرخة وبلغت الهلاكات في هذه المشاريع 80772 فرخة،  فيما تم تسويق المتبقي البالغ عددها  726943 فرخة".

الطائي لفت إلى أن "وزارة الزراعة منعت استيراد الدجاج من خارج البلاد سواء الدجاج الحي الكامل أو المجزور أو مقطعات الدجاج بسبب وفرته محليا، فيما يحظى هذا القطاع باهتمام كبير من قبل وزارة الزراعة من خلال توفير الأعلاف المعومة والمتابعة البيطرية بشكل مستمر من قبل الكوادر البيطرية، إضافة الى منح كثير من هذه المشاريع قروض من خلال المبادرة الزراعية خلال السنوات الماضية،  ما أدى إلى زيادة المشاريع المنتجة لفروج اللحم".

related

كربلاء تطلق حملة "مجانية" لمكافحة "حفار ساق الذرة الخضراء"

Date: 2021-08-24 19:33:03
كربلاء تطلق حملة "مجانية" لمكافحة "حفار ساق الذرة الخضراء"

سليماني: حريق مصنع "كالة" الايراني بالعراق كان متعمدا والاضرار 80 مليون دولار

Date: 2019-06-01 14:56:01
سليماني: حريق مصنع "كالة" الايراني بالعراق كان متعمدا والاضرار 80 مليون دولار

الموارد المائية تؤكد صحة المخاوف: الرزازة ميتة وخارجة عن الخدمة

Date: 2019-09-08 09:43:41
الموارد المائية تؤكد صحة المخاوف: الرزازة ميتة وخارجة عن الخدمة

في العراق .. احباط الاستحواذ على مشروع استثماري تصل قيمته الى 28 مليون دولار

Date: 2019-10-21 10:24:50
في العراق .. احباط الاستحواذ على مشروع استثماري تصل قيمته الى 28 مليون دولار

كورونا يقفل مئات الفنادق ويعطل السياحة الدينية في كربلاء

Date: 2020-08-15 09:34:32
كورونا يقفل مئات الفنادق ويعطل السياحة الدينية في كربلاء

نفوق آلاف الأطنان من الأسماك في بحيرة بكربلاء

Date: 2020-10-09 14:49:54
نفوق آلاف الأطنان من الأسماك في بحيرة بكربلاء

كربلاء تصدر تمور "1.5" مليون نخلة وتحتل المرتبة الاولى في العراق

Date: 2021-07-06 09:10:55
كربلاء تصدر تمور "1.5" مليون نخلة وتحتل المرتبة الاولى في العراق