أكثر من 2% .. ارتفاع أسعار خام البصرة

شفق نيوز - بغداد

ارتفعت أسعار خام البصرة بنوعيه الثقيل والمتوسط لأكثر من 2%، يوم الثلاثاء، على الرغم من انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 1.24 دولار بما يعادل 2.08%‎‎ ليصل الى 60.98 دولارا للبرميل، وارتفعت أسعار خام البصرة المتوسط 1.24 دولار بما يعادل 1.99% ليصل 63.43 دولارا للبرميل.

وانخفضت أسعار النفط بعد ارتفاعها يوم أمس بالرغم من العاصفة الثلجية التي حدت من انتاج النفط في الولايات المتحدة الاميركية.

وسجل خام برنت 65.19 دولارا فيما سجل خام تكساس الأميركي 60.30 دولارا.