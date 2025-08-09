إقليم كوردستان يتجاوز آثار الهجمات وينتج أكثر من 200 ألف برميل نفط يومياً

شفق نيوز– بغداد

أعلن مرصد "إيكو عراق" المتخصص بالشأن الاقتصادي، يوم السبت، أن إنتاج إقليم كوردستان من النفط تجاوز 200 ألف برميل يومياً، بعد تعافيه من آثار الهجمات التي استهدفت حقوله النفطية.

وقال المرصد في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن الحقول النفطية في الإقليم التي تعرضت للقصف عادت إلى العمل، وارتفع إنتاجها اليومي إلى أكثر من 200 ألف برميل، مشيراً إلى أن أبرز الحقول المنتجة تشمل: شيخان، طاوكي، بشكابير، خورمالا، وسرسنك.

وأشار البيان إلى أن الإقليم وبغداد لم يتوصلا حتى الآن إلى اتفاق بشأن استئناف تصدير النفط، بسبب خلافات على أجور الشركات العاملة في الإقليم، مضيفاً أن حل الأزمة يتطلب اجتماعاً بين الأطراف الثلاثة المعنية أو دفع أجور الشركات، وهو ما ترفضه الحكومة الاتحادية.

وحذر المرصد من أن استمرار المشكلة قد يؤدي إلى عدم صرف رواتب موظفي الإقليم من قبل الحكومة الاتحادية، واصفاً قطع الرواتب بأنه إجراء ظالم، معتبراً أن البرلمان العراقي يتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية بسبب فشله في إقرار قانون ينظم ملف النفط والغاز في البلاد.

وفي وقت سابق، رصد المرصد تراجعاً في إنتاج النفط بإقليم كوردستان من 280 ألف برميل يومياً إلى نحو 81 ألف برميل فقط، عقب سلسلة هجمات بطائرات مسيرة مفخخة استهدفت منشآت نفطية بين 14 و17 تموز 2025، خاصة في مناطق دهوك وأربيل.

وأدت تلك الهجمات إلى أضرار مادية وتوقف مؤقت للإنتاج دون تسجيل إصابات، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها، وسط اتهامات لفصائل موالية لإيران. فيما أعلنت بغداد فتح تحقيق وطالبت سلطات الإقليم بضمان حماية المنشآت الحيوية.