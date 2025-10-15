قبل الموعد.. "دانة غاز" تعلن قفزة بإنتاج الغاز في اقليم كوردستان

شفق نيوز- أربيل

أعلنت شركة "دانة غاز" الإماراتية، يوم الأربعاء، أنها أنجزت مشروع توسعة حقل "خورمور" في إقليم كوردستان، البالغة كلفته 1.1 مليار دولار، قبل ثمانية أشهر من الموعد المحدد، ما أدى إلى رفع إنتاج الحقل بنسبة 50%.

وارتفعت الطاقة الإنتاجية للحقل إلى 750 مليون قدم مكعب قياسية يومياً من الغاز، بعد إضافة 250 مليون قدم مكعب إلى سعة المعالجة، ضمن مشروع "خورمور 250" الذي نُفّذ بالتعاون مع شركة "نفط الهلال"، وفقاً لبيان نُشر على موقع سوق أبوظبي المالي.

ويأتي هذا التطور في أعقاب استئناف تدفق نفط إقليم كوردستان عبر خط جيهان التركي على البحر المتوسط في ايلول / سبتمبر الماضي، بعد توقف دام أكثر من عامين.

وكانت صادرات الإقليم قد توقفت في مارس/ آذار 2023 عقب صدور حكم تحكيم ضد أنقرة، قبل أن تتوصل بغداد وأربيل إلى اتفاق في يوليو/ تموز يقضي بتسليم النفط إلى شركة "تسويق النفط العراقية" (سومو) لتتولى بيعه.

وكان الإقليم يضخ قبل الإغلاق نحو 500 ألف برميل يومياً، مقابل إنتاج إجمالي للعراق يبلغ 4.2 مليون برميل يومياً.

وأكدت "دانة غاز"، وفق البيان، أن التوسعة ستسهم في تعزيز قدرات توليد الكهرباء ودعم النمو الصناعي في إقليم كوردستان، بما يرسخ مبادرة حكومة الإقليم الرامية إلى توفير الكهرباء على مدار الساعة، فضلاً عن تحسين إمدادات الطاقة لبقية مناطق العراق.

وكانت الشركة قد توقعت في مايو/ آيار الماضي دخول المشروع مرحلة التشغيل في الربع الأول من العام المقبل، ما من شأنه أن يعزز إنتاج "بيرل بتروليوم"، التحالف الذي تقوده "دانة غاز" و"نفط الهلال"، بنسبة 50%، ويرفع التدفقات النقدية والأداء المالي للمجموعة.

كما يتضمن المشروع إنتاج 7000 برميل يومياً من المكثفات و460 طناً يومياً من الغاز البترولي المسال.