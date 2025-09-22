قائمة مسائية بسعر الصرف.. الدولار يواصل تراجعه أمام الدينار في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

انخفضت اسعار الدولار مقابل الدينار، عصر الاثنين، في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، بالتزامن مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 141450 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 141550 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى ان اسعار البيع في محال الصرافة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 142500 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 140500 مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار انخفاضاً أيضا حيث بلغ سعر البيع 141000 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 140900 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.