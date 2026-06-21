فوق 156 ألف دينار.. أسعار الدولار تغلق على ارتفاع في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي، مقابل الدينار العراقي، عصر الأحد، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بالتزامن مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 156450 ديناراً مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 155900 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى ارتفاع أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 157000 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 156000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار ايضا، إذ بلغ سعر البيع 156250 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 156200 دينارا مقابل 100 دولار.