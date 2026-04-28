فارس: 52 سفينة إيرانية كسرت الحصار الأميركي خلال 3 أيام

شفق نيوز- طهران

قالت وكالة "فارس"، يوم الثلاثاء، إن 52 سفينة إيرانية كسرت الحصار الأميركي المفروض على سواحل البلاد خلال 72 ساعة فقط.

وذكرت الوكالة الإيرانية أنها نشرت بيانات تتبع السفن عبر الأقمار الصناعية تتعلق بفترة 72 ساعة التي سبقت الساعة 22:00 بالتوقيت المحلي من مساء الاثنين، استناداً إلى بيانات .

وأشارت إلى أن 31 ناقلة نفط و21 سفينة شحن تابعة لإيران تمكنت من كسر الحصار الأميركي خلال هذه الفترة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، أن قواتها تواصل تنفيذ عملياتها في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، مؤكدة استمرار فرض الحصار على إيران.

وذكرت القيادة، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن قواتها قامت حتى الآن بتحويل مسار 39 سفينة، في إطار ضمان الامتثال لإجراءات الحصار البحري المفروض على إيران.

هذا وأفادت وكالة "بلومبرغ"، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بأن ناقلات نفط إيرانية تجمعت قبالة ميناء تشابهار الواقع خارج الخليج قرب خط الحصار الأميركي، في مؤشر على استمرار طهران بتحميل شحنات النفط رغم القيود المفروضة.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن في 2 آذار/ مارس الماضي إغلاق مضيق هرمز أمام حركة العبور، وذلك عقب الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 شباط/ فبراير.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حرباً على إيران في 28 شباط/ فبراير 2026، لترد الأخيرة بشن هجمات على إسرائيل وضد ما قالت إنها مواقع ومصالح أميركية في دول المنطقة، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 نيسان/ أبريل الجاري هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.

وفي 11 نيسان/ أبريل الجاري استضافت باكستان جولة محادثات بين الطرفين لم تفض إلى اتفاق، ليعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 21 من الشهر ذاته تمديد الهدنة بناء على طلب الوساطة الباكستانية "إلى حين تقديم طهران مقترحها" بشأن المفاوضات، دون تحديد سقف زمني.