غداً.. العراق وأميركا يوقعان أكبر اتفاق اقتصادي في التاريخ

شفق نيوز- واشنطن

تستعد بغداد وواشنطن، لتوقيع أكبر حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم منذ إقامة العلاقات بين البلدين، غداً الجمعة، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها رئيس الوزراء علي الزيدي إلى الولايات المتحدة.

وبحسب مصدر حكومي مطلع، تحدث لوكالة شفق نيوز، فإن برنامج الزيارة سيتوج بتوقيع سلسلة واسعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين العراق والولايات المتحدة، بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من الجانبين، في خطوة تعد الأضخم من نوعها في تاريخ العلاقات الثنائية.

ووفق المصدر، تشمل الاتفاقيات قطاعات الطاقة والاستثمار والاقتصاد والتكنولوجيا والتعليم والصحة والأمن والبنى التحتية، إلى جانب التعاون في مجالات التنمية وتمكين القطاع الخاص، بما يعزز الشراكة الاستراتيجية ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين البلدين.

وكما ستتضمن الحزمة أيضاً الإعلان عن دخول شركات أميركية كبرى إلى السوق العراقية، وإطلاق فرص استثمارية واسعة في قطاعات مختلفة، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد، وخلق فرص عمل، ونقل التكنولوجيا والخبرات الحديثة إلى العراق.

وتنظر الحكومة العراقية إلى هذه الاتفاقيات، باعتبارها محطة مفصلية في مسار العلاقات مع الولايات المتحدة، طبقاً للمصدر الذي أشار إلى أنها "الأكبر والأكثر تنوعاً منذ إقامة العلاقات بين البلدين"، لما تتضمنه من مشاريع استراتيجية وشراكات طويلة الأمد.

وختم المصدر الحكومي، حديثه بالقول إن "مراسم التوقيع ستجري بحضور كبار المسؤولين من بغداد وواشنطن، ومن شأنها أن تعزز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وترسخ الشراكة الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين".

يأتي ذلك ضمن جدول أعمال الزيارة الرسمية التي بدأها، الاثنين، رئيس الوزراء علي الزيدي والوفد المرافق له والذي ضم عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين والمستثمرين وأصحاب الشركات ورؤوس الأموال العراقيين.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد أعلن مساء الثلاثاء، خلال اجتماعه بالزيدي في البيت الأبيض، أن الأسبوع الجاري سيشهد الكشف عن شراكة نفطية كبيرة مع العراق بالإضافة إلى صفقات تجارية واسعة في مختلف القطاعات.