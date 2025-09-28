عن الاتفاق النفطي.. ريكاني: يؤسس لمرحلة جديدة بين بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد

اعتبر وزير الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة بنكين ريكاني، يوم الأحد، الاتفاق النفطي بأنه خطوة نحو "مرحلة جديدة" من التعاون بين إقليم كوردستان وبغداد.

وقال ريكاني، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتفاق النفطي يمثل مرحلة جديدة من التعاون بين حكومتي بغداد وأربيل، وحلاً لملف طالما شابته العديد من العقد والاختلافات".

وأشار إلى وجود إرادة قوية من الجانبين لإنهاء معاناة سابقة تسببت بمشاكل تتعلق برواتب موظفي الإقليم، مضيفاً أن "تصدير نفط الإقليم إلى ميناء جيهان التركي استؤنف منذ يوم أمس السبت، وهذه الخطوة تشكل بداية مرحلة أساسية لحل بقية الخلافات بين الحكومتين".

وبعد أكثر من عامين ونصف العام من التوقف، استؤنفت، صباح يوم أمس السبت، عمليات تصدير النفط الخام من حقول إقليم كوردستان عبر حقل "فيشخابور" إلى ميناء جيهان التركي، بمعدل 190 ألف برميل يومياً.

وجاءت هذه الخطوة عقب عدة اجتماعات بين وفدي وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان ووزارة النفط الاتحادية، حيث تم التوصل في النهاية إلى اتفاق ثلاثي بين الوزارتين والشركات الدولية المستثمرة، يقضي بأن تتم عمليات التصدير عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو) التي تتولى إيصال نفط كوردستان إلى ميناء جيهان.