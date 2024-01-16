على هامش منتدى دافوس.. السوداني يبحث الفرص الاستثمارية مع عشرات الشركات العالمية

شفق نيوز/ بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، الفرص الاستثمارية في قطاعات الطاقة والنفط والاقتصاد الأخرى في العراق، مع 57 شركة عالمية.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير عقد لقاء عمل مع رؤساء وممثليّ 57 شركة عالمية مختصة في الطاقة والنفط والغاز ومجالات اقتصادية متنوعة، على هامش مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي المنعقد في سويسرا.

واستعرض السوداني خطط الحكومة في مجال التنمية والإصلاح الاقتصادي الذي قطع شوطاً كبيراً، والفرص الاستثمارية الكبيرة ومشاريع المدن الصناعية، وميناء الفاو الكبير، وطريق التنمية الحيوي، ومشاريع حقول النفط المتكاملة.

أشار السوداني إلى مشاريع الطاقة الشمسية والمتجددة، التي جرى إبرامها مع شركات صينية وإماراتية، مؤكداً توجه الحكومة، بشكل، واسع نحو استثمار الغاز وتوسيع الفرص الاستثمارية في هذا القطاع الواعد، وكذلك المشاريع السكنية التي انطلقت، والمشاريع الأخرى المخطط لها في جميع محافظات العراق.

وشدد على أهمية الإصلاحات المصرفية التي جرى تنفيذها، وعمل عليها البنك المركزي العراقي؛ من أجل التواصل مع المصارف الدولية لتحقيق معايير الامتثال للنظام المالي والمصرفي العالمي.

وعلى صعيد تدعيم الاستقرار والأمن في العراق، بيّن السوداني أن أمن المنطقة واستقرارها يعتمدان بشكل كبير على استقرار العراق، وأن أي محاولة لزعزعة الوضع الداخلي في العراق أو التعرّض لأمنه، ستؤدي إلى إضرار بالأمن الإقليمي والدولي للشرق الأوسط.