عقود القمح في الولايات المتحدة تسجل أعلى مستوياتها

شفق نيوز/ سجلت العقود الآجلة للقمح في الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء، أعلى مستوياتها في خمسة أشهر ما يضغط على المكاسب بعد الهجمات الروسية على الموانئ الأوكرانية والبنية التحتية للحبوب التي أثارت مخاوف بشأن الإمدادات العالمية طويلة الأجل والأمن الغذائي.

وارتفعت العقود الآجلة للقمح لشهر سبتمبر/ ايلول المقبل بنسبة 2.87% إلى 680 دولارا للبوشل (وحدة قياس وزن الحبوب في الأسواق العالمية).

وصعدت أسعار حبوب أخرى، ومنها الذرة التي صعدت عقودها الآجلة بنسبة 1.56% إلى 521.75 دولاراً للبوشل.

ويساوي البوشل 60 رطلاً (27.218كغم) من القمح.