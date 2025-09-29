عالمياً.. ارتفاع الطلب على الذهب في الربع الثاني من 2025 بنسبة 3%

شفق نيوز- لندن

أعلن المجلس العالمي للذهب، يوم الاثنين، ارتفاع الطلب على الذهب في الربع الثاني بنسبة 3% في العام 2025.

وذكر المجلس في تقرير له، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "الطلب على الذهب ارتفع في الربع الثاني من العام 2025 (بما في ذلك الاستثمارات خارج البورصة) بنسبة 3% على أساس سنوي ليصل إلى 1,249 طنًا".

وأضاف أن "الطلب على الذهب ارتفع أيضاً من حيث القيمة بنسبة 45% على أساس سنوي ليصل إلى 132 مليار دولار أمريكي"، مشيراً إلى أن "البنوك المركزية ظلت ركيزةً أساسيةً للطلب العالمي، حيث أضافت 166 طنًا إلى احتياطيات الذهب الرسمية العالمية، ورغم تباطؤ وتيرة الشراء، ما تزال توقعات طلب البنوك المركزية إيجابية".

وأشار المجلس، إلى أن "مستثمري السبائك والعملات المعدنية انضما أيضاً إلى هذا النشاط، منجذبين إلى ارتفاع سعر الذهب وخصائصه كملاذ آمن، حيث شهد ربعان متتاليان أقوى أداء في النصف الأول من العام لاستثمارات السبائك والعملات المعدنية منذ العام 2013".