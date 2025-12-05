ضعف الدولار يتصاعد قبل قرار المركزي الأميركي

شفق نيوز- متابعة

يحوم الدولار، اليوم الجمعة، قرب أدنى مستوياته في خمسة أسابيع مقابل العملات الرئيسية، وسط ترقب المستثمرين لخفض محتمل من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

ويتوقع السوق على نطاق واسع تخفيضًا بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة يومي 9 و10 ديسمبر / كانون الأول، مع التركيز على أي إشارات حول مقدار التيسير الإضافي في الفترة المقبلة.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات منافسة، عند 99.065 في التعاملات المبكرة في آسيا، بعد أن سجل أدنى مستوى له عند 98.765 في وقت سابق من الجلسة، مع اتجاهه لتسجيل انخفاض أسبوعي بنسبة 0.4 بالمئة.

وأظهرت بيانات لمجموعة بورصات لندن أن المتعاملين يتوقعون بنسبة 86 بالمئة خفض الفائدة الأسبوع المقبل، مع احتمال إجراء تخفيضات إضافية تصل إلى ثلاثة في العام المقبل، بينما يراقب مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي سوق العمل لتحديد الحاجة لمزيد من الدعم الاقتصادي.

وأظهرت البيانات أن عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات إعانات البطالة انخفض الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى منذ أكثر من ثلاث سنوات، رغم أن بعض التأثيرات قد تكون مرتبطة بعطلة عيد الشكر، فيما أثر الإغلاق الحكومي السابق على اكتمال بيانات اقتصادية أخرى.

ومن المنتظر صدور مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر سبتمبر/أيلول، وهو أحد مقاييس التضخم المفضلة لدى البنك المركزي الأميركي، في وقت لاحق اليوم الجمعة.

وعلى صعيد العملات، لم يتغير الدولار كثيرًا وسجل 155.18 ين، واستقر اليورو عند 1.1647 دولار، والجنيه الإسترليني عند 1.3326 دولار بعد تراجعه عن ذروة ستة أسابيع. واستقر الدولار الأسترالي عند 0.6609 دولار، والدولار الكندي عند 1.3961، بينما استقر الفرنك السويسري عند 0.8035 للدولار.

ويترقب المستثمرون أيضًا عددًا من قرارات السياسة النقدية الأسبوع المقبل من بنوك مركزية حول العالم، بما في ذلك بنك أستراليا يوم الثلاثاء، وبنك كندا يوم الأربعاء، وبنك سويسرا يوم الخميس، على أن تستمر الإعلانات الأسبوع التالي من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك السويد وبنك اليابان.