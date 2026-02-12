صعود الذهب في بغداد وتراجعه بأربيل

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

ارتفعت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي، اليوم الخميس، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما انخفضت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي عند 1.072 مليون دينار، وسعر الشراء 1.068 مليون دينار، بعد أن سجلت يوم أمس الأربعاء 1.066 مليون دينار.

وأشار إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي بلغ 1.042 مليون دينار، فيما وصل سعر الشراء إلى 1.038 مليون دينار.

وفي محال الصاغة، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 1.075 مليون دينار و1.085 مليون دينار، بينما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 1.045 مليون دينار و1.055 مليون دينار.

أما في أربيل، فقد سجلت أسعار الذهب انخفاضاً، حيث بلغ سعر بيع عيار 22 نحو 1.154 مليون دينار، وعيار 21 نحو 1.102 مليون دينار، وعيار 18 نحو 945 ألف دينار.

وكانت أسعار الذهب قد تجاوزت في (21 كانون الثاني الماضي) حاجز المليون دينار وذلك للمرة الأولى في تاريخ الأسواق المحلية في العراق.