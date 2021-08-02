صادرات العراق النفطية ارتفعت بنسبة 0.9٪ في تموز وسط ارتفاع حصص أوبك

شفق نيوز/ ارتفعت صادرات العراق النفطية بنسبة 0.9٪ في تموز وسط ارتفاع الحصص وفقا لشركة ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس المعنية بالطاقة.

وقالت الشركة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ارتفعت صادرات العراق النفطية بنسبة 0.9٪ في تموز مقارنة بالشهر السابق، حيث تمتع ثاني أكبر منتج في أوبك بمستوى حصص أعلى.

وأضافت أن صادرات النفط العراقية ارتفعت إلى 2.918 مليون برميل في اليوم في المتوسط في يوليو/ تموز، ارتفاعًا من 2.892 مليون برميل في اليوم في المتوسط في يونيو/ حزيران.

ارتفعت حصة العراق من أوبك + إلى 4.016 مليون برميل في اليوم في يوليو/ تموز من 3.954 مليون برميل في اليوم في يونيو/ حزيران مع استمرار التحالف في تخفيف تخفيضات الإنتاج.

وسترتفع حصة العراق في أغسطس/ آب إلى 4.061 مليون برميل في اليوم حيث يبدأ تحالف أوبك + في تخفيف الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل في اليوم شهريًا حتى ديسمبر/ كانون الاول، مضيفًا إجمالي 2 مليون برميل في اليوم بحلول نهاية هذا العام.

واشارت الى ان صادرات النفط العراقية من الحقول الشمالية والوسطى ارتفعت بنسبة 1٪ إلى 2.821 مليون برميل في اليوم في يوليو/ تموز مقارنة بشهر يونيو/ حزيران ، في حين تراجعت أحجام خام كركوك المصدرة من ميناء جيهان التركي بنسبة 5.2٪ إلى 97175 برميلًا يوميًا.

لم تكن هناك أي صادرات من خام القيارة الثقيل أو النفط بالشاحنات إلى الأردن في يوليو/ تموز.

وحقق العراق 6.513 مليار دولار من خلال بيع نفطه بمتوسط سعر 72 دولار للبرميل مقارنة مع 6.143 مليار دولار بسعر 70.801 دولار للبرميل في يونيو حزيران.

كافح العراق في بداية عام 2021 وخلال معظم عام 2020 للالتزام بحصته وسط جائحة COVID-19 وانهيار أسعار النفط والأزمة المالية التي تجتاح البلاد.

وقامت أوبك وحلفاؤها برفع حصص الإنتاج تدريجياً هذا العام تحسباً لارتفاع الطلب العالمي على النفط مع استمرار العالم في الخروج من الوباء.

فيما أبرمت أوبك + اتفاقية في 18 يوليو لرفع إنتاجها من النفط الخام بين أغسطس وديسمبر ، مع تخصيص خمسة أعضاء لحصص إنتاج أكثر سخاء اعتبارًا من مايو 2022 ، مما أدى إلى حل نزاع مع الإمارات العربية المتحدة كان قد هدد بزعزعة استقرار سوق النفط والمنظمة نفسها.

وكان العراق أحد الدول الخمس التي تفاوضت على خط أساس أعلى لحصته، والتي سترتفع من 4.653 مليون برميل في اليوم حتى أبريل 2022 إلى 4.803 مليون برميل في اليوم اعتبارًا من مايو 2022 فصاعدًا.

كما تمدد الصفقة اتفاقية إدارة الإمدادات الخاصة بأوبك + حتى نهاية عام 2022 ، من تاريخ انتهاء صلاحيتها السابق في أبريل 2022.